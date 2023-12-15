الأهلي المصري يقهر اتحاد جدة في عقر داره ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

بلغ الأهلي المصري نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1 مساء الجمعة في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وسجل أهداف النادي المصري علي معلول في الدقيقة 21 ركلة جزاء، وحسين الشحات (59)، وإمام عاشور (62)، بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد (90+2)، علما بأن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد أن تصدى لها الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ببراعة.

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هدف الاهلي الثاني الشحات 🔥🔥🇪🇬! pic.twitter.com/IoMgAsDxvY — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) December 15, 2023

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هدف الاهلي الثالث عاشور 🔥🔥🇪🇬! pic.twitter.com/YIETZlEsot — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) December 15, 2023

وأكمل الأهلي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الفرنسي أنطوني موديست بسبب لكمة مدافع الاتحاد أحمد حجازي خلال محاولته الحصول على كرة هوائية مشتركة.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على الاتحاد في تاريخ مواجهتهما سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

ويلعب الأهلي في الدور نصف النهائي مع فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الاثنين المقبل.

المصدر: RT