مونديال الأندية.. أوراوا يهزم ليون المكسيكي ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نصف النهائي

تأهل أوراوا ريد دايموندز بطل آسيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف 1-0 ضمن الدور ربع النهائي يوم الجمعة في جدة.

وسجل هدف الفوز للفريق الياباني الهولندي أليكس شالك في الدقيقة 78.

Alex Schalk libère les Urawa Red Diamonds !



Grâce au Néerlandais, les Champions d'Asie ouvrent le score face au Club Leon à une dizaine de minutes de la fin du match ! #lequipeFOOTpic.twitter.com/k9WruZRcdt — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 15, 2023

وجاءت المباراة متقاربة جدا بين الطرفين، حيث غابت الخطورة عن الفريقين، قبل أن يتمكن شالك من هز الشباك قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعدما استغل الغيني - الإسباني خوسيه كانتي فجوة في دفاع الفريق المكسيكي ليمرر إلى شالك المتمركز داخل المنطقة والذي لم يتردد في تسديد كرة زاحفة على يمين الحارس رودولفو كوتا.

وسيلعب أوراوا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

وكان أوراوا، بطل آسيا ثلاث مرات (2007، 2017 و2023) ودع مسابقة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم من دور المجموعات لمنطقة الشرق قبل أسبوع فقط.

وأحرز أوراوا لقب المسابقة القارية الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جهته، توج ليون بلقب مسابقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وذلك على حساب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المصدر: وكالات