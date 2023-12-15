ميدو يتوقع نتيجة مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية (فيديو)

توقع نجم منتخب مصر والزمالك السابق أحمد حسام ميدو، أن الأهلي المصري سيتخطى الاتحاد السعودي عندما يقابله مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

وقال ميدو خلال مشاركته في برنامج "دورينا غير"، إن الأهلي سيتغلب على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، عكس خالد الشنيف، مقدم البرنامج الذي توقع فوز الاتحاد 3-0، والناقد الرياضي السعودي خالد العطوي الذي توقع فوز "العميد" بنتيجة 2-1.

وأوضح ميدو سبب توقعه قائلا: "في مثل هذه المباريات فريق الأهلي يتحول، والثقة الزائدة عند اللزوم في الاتحاد قد تنقلب ضده".

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ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات بوصفه بطل دوري البلد المضيف، فيما يمثل الأهلي قارة إفريقيا بعد إحرازه دوري الأبطال للمرة الـ11.

وحجز الاتحاد مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 3-0 الثلاثاء الماضي فيما تأهل الأهلي تلقائيا لهذا الدور.

ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

المصدر: RT