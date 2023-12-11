قبل شهر من مشاركته في كأس آسيا.. منتخب لبنان يعلن عن مدربه الجديد

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، يوم الاثنين عودة المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش لتولي الإدارة الفنية لمنتخب "الأرز"، بعد إقالة الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش الجمعة الماضي.

وكان الاتحاد اللبناني للعبة قد فسخ عقد يورتشيفيتش بعد نحو شهرين من التعاقد معه "حرصا على تأمين أفضل الكوادر الفنية المتاحة للمنتخب قبيل مشاركة لبنان في نهائيات كأس آسيا" المقررة في قطر الشهر المقبل.

ميودراغ رادولوفيتش يعود لتدريب منتخب لبنان



التفاصيل 🔽https://t.co/DmBor33MWe — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) December 11, 2023

ويخوض لبنان أولى مبارياته في البطولة القارية أمام قطر المضيفة وحاملة اللقب في 12 يناير المقبل، ضمن مجموعة أولى تضم الصين وطاجيكستان.

منتخب لبنان مع رادولوفيتش .. بالأرقام pic.twitter.com/BRJd6G8Vgt — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) December 11, 2023

وبدوره، أعلن اتحاد مونتينيغرو الجمعة الماضي انتهاء مشوار مدربه رادولوفيتش الذي قاده إلى المركز الثالث في مجموعته في تصفيات كأس أوروبا 2024 خلف المجر وصربيا، من دون أن ينجح في التأهل إلى البطولة القارية.

وسبق لرادولوفيتش (56 عاما) أن أشرف على تدريب فريقي كاظمة والجهراء في الكويت، ومنتخب لبنان (2015-2019) حيث قاده في نهائيات كأس آسيا السابقة في الإمارات، ومنتخب ميانمار ونادي ذوب آهن الايراني.

وتحت قيادة رادولوفيتش تأهل المنتخب اللبناني للمرة الأولى إلى كأس آسيا من بوابة التصفيات في 2019، بعدما لعب نسخة عام 2000 كبلد مضيف.

وسيستهل المدرب العائد تجربته الجديدة مع منتخب لبنان بمواجهة نظيره السعودي وديا في الرابع من يناير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب "الأرز" قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا.

المصدر: وكالات