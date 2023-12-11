بونو يحسم أمر حضور حفل جوائز الكاف

كشفت مصادر في الهلال السعودي موقف الحارس المغربي ياسين بونو من حضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف"، المقرر مساء اليوم الاثنين في المغرب.

ويتنافس بونو على نيل جائزة أفضل حارس، حيث يتنافس مع المصري محمد الشناوي قائد الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.

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وقالت مصادر في الهلال في تصريحات لموقع "كووورة"، إن بونو، سيكون على رأس القائمة التي ستخوض مواجهة التعاون في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولن يسافر إلى المغرب.



وأوضحت المصادر، أن بونو يتواجد بالفعل في معسكر الزعيم، وسيكون جاهزا لقيادة الفريق أمام التعاون.



يذكر أن بونو، رفض من قبل السفر لحفل الكرة الذهبية بسبب ارتباطه بمباراة مع الهلال.

المصدر: kooora