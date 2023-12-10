بعد استبعاد محرز وبونو.. من الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية بين صلاح وأوسيمين وحكيمي؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء غد الاثنين إلى مدينة مراكش المغربية التي ستستضيف حفل الاتحاد الإفريقي للعبة "الكاف"، لتوزيع جوائزه السنوية بينها جائزة "لاعب العام".

ويتم تقديم جائزة "الكاف" السنوية لأفضل لاعب إفريقي، وفقا لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسب ما أعلن أعنه سابقا "الكاف".

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وكشف "الكاف" مطلع الشهر الماضي عن القائمة الأولية للمرشحين للحصول جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية، حيث ضمت القائمة الأولية 30 لاعبا بينهم 14 لاعبا يلعبون في صفوف منتخبات عربية ونصف هؤلاء يمثلون المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر.

ولكن "الكاف" فاجأ الجميع بإعلانه الخميس الماضي عن القائمة النهائية والتي ضمت ثلاثة لاعبين بينهم لاعب مغربي وحيد وهو أشرف حكيمي، فيما استبعد مواطنه الحارس ياسين بونو، والنجم الجزائري رياض محرز علما بأن الأخيرين كانا أبرز المرشحين للظفر بالجائزة بجانب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

واعتبر بونو ومحرز مع أوسيمين في البداية كمرشحين فوق العادة للظفر بالجائزة، وذلك بعدما ساهم الحارس المغربي بتصدياته الخرافية في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

كما تألق بونو، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لعام 2023، أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال السعودي.

أما محرز، فقد برز ضمن أقوى المرشحين بعد تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد موسم استثنائي مع "السيتي"، قرر محرز تغيير الأجواء وانضم للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبخلاف استبعاد بونو ومحرز، فقد تواجد فيكتور أوسيمين، صاحب المركز الثامن في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لموسم 2022-2023، بعد قيادته فريقه نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، حيث تصدر المهاجم الدولي النيجيري قائمة هدافي "الكالتشيو".

Say cheese if you're a top 3 player in the continent. 😁#CAFAwards2023pic.twitter.com/GcpYHfAPkA — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

وسيتنافس أوسيمين على الجائزة مع نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي يسعى للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للمرة الثالثة، بعدما سبق أن نالها عامي 2017 و2018، والمغربي أشرف حكيمي، الذي ساهم في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر.

واستحق حكيمي التواجد في القائمة المختصرة في ظل تألقه أيضا في الموسم الماضي مع ناديه باريس سان جيرمان الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي.

المصدر: RT