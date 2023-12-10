كل ما تود معرفته عن حفل توزيع جوائز "الكاف" لعام 2023

تستعد مدينة مراكش المغربية لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على أفضل النجوم الأفارقة، الذين تألقوا في المسابقات القارية والعالمية في موسم 2022-2023.

وسيقام حفل "الكاف" لتوزيع جوائز الأفضل بمراكش مساء غد الاثنين.

وسينظم هذا الحفل للمرة الثانية تواليا بالمغرب، بعد إقامته بمركز محمد السادس لكرة القدم بالرباط، العام الماضي.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، على أبرز جائزة في الحفل، وهي جائزة "لاعب العام" في إفريقيا، علما بأن أوسيمين يعتبر الأوفر حظا للظفر بالجائزة بعد تألقه مع فريقه نابولي في الموسم الماضي.

وفي ما يلي قائمة المرشحين لجوائز "الكاف":

–لاعب العام

محمد صلاح (مصر - ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي)

Say cheese if you're a top 3 player in the continent. 😁#CAFAwards2023pic.twitter.com/GcpYHfAPkA — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–لاعبة العام

أسيسات أوشوالا (نيجيريا - برشلونة)

ثيمبي كجاتلانا (جنوب إفريقيا - راسينغ لويزفيل)

باربرا باندا (زامبيا - شنغهاي شنغلي)

Dinning with the best: coming soon to a Marrakech cinema nearby. 🎦 #CAFAwards2023pic.twitter.com/CP613t0Jjm — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

- أفضل لاعب في الأندية لهذا العام

سون مايلي (الكونغو الديمقراطية - بيراميدز)

بيتر شالوليلي (ناميبيا، ماميلودي صنداونز)

بيرسي تاو (جنوب إفريقيا، الأهلي)

–أفضل لاعبة في الأندية

ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صنداونز)

فاطمة تاغناوت (المغرب، الجيش الملكي)

ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صنداونز)

They lit up our stadiums.



Interclub Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/oWYuL9NxLS — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–مدرب العام (رجال)

عبد الحق بنشيخة (الجزائر - سيمبا)

وليد الركراكي (المغرب - منتخب المغرب)

أليو سيسي (السنغال - منتخب السنغال)

The masterminds behind it all.



Coach of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–مدرب العام (سيدات)

رينالد بيدروس (فرنسا - مدرب منتخب المغرب)

ديزيريه إليس (جنوب إفريقيا - مدربة جنوب إفريقيا)

جيري تشابالالا (جنوب إفريقيا - ماميلودي صنداونز)

Suiting up for success.



Coach of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/sWJ72NWbkf — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

– أفضل حارس مرمى في العام

أندريه أونانا (الكاميرون، مانشستر يونايتد)

محمد الشناوي (مصر - الأهلي)

ياسين بونو (المغرب - الهلال)

The elite shot-stoppers.



Goalkeeper of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–أفضل حارسة مرمى في العام

خديجة الرميشي (المغرب، - الجيش الملكي)

تشياماكا نادوزي (نيجيريا - باريس سان جيرمان)

أنديلي دلاميني (جنوب إفريقيا - ماميلودي صنداونز)

They always save the day.



Goalkeeper of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/PmXLDn1je7 — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–أفضل لاعب شاب

عبد الصمد الزلزولي (المغرب - ريال بيتيس)

لامين كامارا (السنغال - ميتز)

أمارا ضيوف (السنغال - ميتز)

The up and coming superstars.



Young Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/ES11J5Hmsx — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

–أفضل لاعبة شابة

كومفورت ييبوا (غانا - أمبيم داركوا)

نسرين الشاد (المغرب - ليل)

ديبورا أبيودون (نيجيريا - بيتسبرغ بانثرز)

– أفضل منتخب وطني للرجال لعام 2023

منتخب غامبيا

منتخب المغرب

منتخب السنغال

3 Nations with stellar years.



National Team of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023pic.twitter.com/1TZXcpjVBQ — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

– أفضل منتخب وطني سيدات لعام 2023

منتخب المغرب

منتخب نيجيريا

منتخب جنوب إفريقيا

–نادي العام (رجال):

الأهلي (مصر)

نادي الوداد الرياضي (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

–نادي العام (سيدات):

الجيش الملكي (المغرب)

سبورتينغ البيضاوي (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا).

المصدر: RT