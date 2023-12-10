جيرونا يهزم برشلونة برباعية ويستعيد صدارة "الليغا" من ريال مدريد

تغلب نادي جيرونا على مضيفه وجاره برشلونة بأربعة أهداف لهدفين يوم الأحد في ديربي كتالونيا ضمن المرحلة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ومنح الأوكراني أرتيوم دوفبيك التقدم لصالح جيرونا مبكرا مع الدقيقة 12 قبل أن يعدل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعدها بسبع دقائق.

GIRONA GOAL pic.twitter.com/6VkhEZhgs9 — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 10, 2023

Robert Lewandowski with a magnificent header to tie the game at 1-1 for Barcelona against Girona. ⚽️🇵🇱



Raphinha with the corner kick into the box for the assist. 🪄🇧🇷pic.twitter.com/kr0xLgJwm6 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 10, 2023

وتقدم ميغيل غوتيريز مجددا لجيرونا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

The buildup to Girona's second goal is so beautiful man. Fantastic work by Michel👏🏼



What a goal by my boy Miguel😋pic.twitter.com/bWAmMNwXdh — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 10, 2023

واستغل جيرونا اندفاع برشلونة للتعديل لينجح في تسجيل الهدف الثالث عبر البديل فاليري فرنانديز في الدقيقة 80.

GIRONA WHAT A GOAL. IT'S 3-1 VS BARCELONA pic.twitter.com/R2xDSOP90q — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 10, 2023

وأحرز لاعب الوسط الألماني الدولي إلكاي غوندوغان هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن جيرونا رد سريعا بهدف رابع حمل توقيع البديل الأوروغوياني ستواني "90+5".

BARCELONA THOUGHT THEY WERE GONNA MAKE A COMEBACK 😭😭😭😭😭😭😭



4-2 STUANI 😭🤍 pic.twitter.com/KF6UsSKtNa — Kay | Snapchat & IG Ads (@Emini_Sir_Kay) December 10, 2023

وبهذا الانتصار، استعاد جيرونا صدارة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين أمام المتصدر السابق ريال مدريد الذي تعثر بنتيجة التعادل مع ريال بيتيس 1-1 أمس السبت.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة وتراجع للمركز الرابع.

المصدر: RT