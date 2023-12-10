طاقم تحكيم روسي يقود مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

أدار طاقم تحكيم روسي بقيادة الحكم كيريل ليفنيكوف مواجهة الأهلي وضيفه الرائد أمس السبت، لحساب المرحلة الـ16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وساعد ليفنيكوف في إدارة المباراة كل من مواطنه الحكم إيغور بولخوفيتين الذي عمل كمساعد أول وأندريه فيرتيشكين كمساعد ثان، فيما تولى فلاديمير موسكاليف إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي والرائد.

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يذكر أن الحكم الروسي الآخر سيرغي كاراسيف كان قد أشرف في نوفمبر الماضي على إدارة مواجهة أبها والأهلي في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

المصدر:rsport