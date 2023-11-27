صافرة روسية لمواجهة رونالدو ومالكولم

تم تعيين الحكم الروسي سيرغي كاراسيف لإدارة مباراة من الجولة الـ15 في دوري روشن السعودي لكرة القدم بين متصدري البطولة الهلال، والنصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الأول من ديسمبر بالرياض، ويتصدر الهلال لائحة ترتيب فرق البطولة السعودية برصيد 38 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني بـ(34) نقطة.

وسبق لكاراسيف إدارة مباريات هذه الفرق مرتين عام (2015، 2022)، وفي المرتين فاز الهلال.

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ويبرز بين صفوف الهلال مهاجم زينيت سان بطرسبرغ السابق مالكولم، والمهاجم السنغالي كاليدو كوليبالي، فيما يتصدر قائمة النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يوقف الحكام الروس والمسؤولين الآخرين عن العمل، إلا أنه في الوقت نفسه، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لم يتم تكليف الحكام الروس بإدارة المباريات الدولية، وهو ما تم تفسيره بمشكلات لوجستية.

وفي وقت سابق، وقع الاتحاد الروسي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية تعاون في مجال التحكيم، تتضمن تبادل الحكام الدوليين والحكام الواعدين الذين سيعملون في إدارة مباريات الدوري الروسي والدوري السعودي.

المصدر: RT