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الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية

الرياضة

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية
Globallookpress
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي ستقام على الأراضي السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري في مدينة جدة بمشاركة 7 فرق.

ويشارك في البطولة فرق الاتحاد، الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، فلومينينسي البرازيلي، ليون المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ونشر حساب الاتحاد السعودي عبر منصة إكس ، صورا للكرة التي سيلعب بها مباريات البطولة والتي تحمل الألوان الأبيض، الوردي، البرتقالي والأسود.

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ويفتتح الاتحاد البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما، النادي الأهلي المصري في الدور الثاني.

وتقام المباراة الثلاثاء 12 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

المصدر: twitter/saudiFF

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