الفيفا يكشف عن قائمة الاتحاد السعودي لبطولة كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة فريق الاتحاد السعودي الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية.

ويلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة المقرر لها يوم 12 ديسمبر في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، وحال الفوز سيواجه فريق الأهلي المصري، يوم 15 من نفس الشهر في ربع النهائي.

وتسمح لوائح بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة جميع الأجانب المقيدين في قائمة أي فريق، بغض النظر عن تسجيلهم في الاتحاد المحلي للعبة، من عدمه.

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وشهدت قائمة الاتحاد لمونديال الأندية في جدة 2023، تواجد جميع المحترفين الـ10 وجاءت على النحو التالي:

في حراسى المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش.

في خط الدفاع: أحمد حجازي، لويس فيلبي، عمر هوساوي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، حسن كادش.

في خط الوسط: فيصل الغامدي، مروان الصحفي، عبدالرحمن العبود، مدالله العليان، أحمد بامسعود، صالح العمري، فابينهو، نغولو كانتي.

وفي الهجوم: البرازيلي رومارينهو، إيجور كورنادو، البرتغالي جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

يذكر أن كريم بنزيما، يعاني من إصابة على مستوى "الحوض" حاليا، حيث لم يشارك في تدريبات الاتحاد - حتى الآن -، بينما يعتبر المدافع الدولي "المصاب" أحمد شراحيلي، أبرز الأسماء الغائبة عن الفريق في المونديال، إلى جانب استبعاد المهاجم هارون كمارا.

المصدر: "وكالات"