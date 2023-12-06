 
مباشر

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

الرياضة

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjt4

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على شخص ظهر في محتوى مرئي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء.

وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا تلفظه بعبارات خادشة للحياء".

إقرأ المزيد
خطأ
خطأ "غريب" يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

وأعلن الأمن العام السعودي اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وفقا لما جاء في بيانه.

وانتشر مقطع فيديو لشخص يرتدي زي نادي النصر السعودي ويوجه عبارات غير لائقة لعدد من متابعيه من مشجعي الغريم التقليدي للفريق، الهلال.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا