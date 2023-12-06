خطأ "غريب" يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

ارتكب عبد الرحمن غريب، لاعب النصر، خطأ كلف فريقه هدفا في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومرر غريب كرة خاطئة، سجل منها أليشر دزاليلوف هدف الاستقلال الأول بعد تسديدة أرضية زاحفة غالطت الحارس راغد النجار في الدقيقة 32.

اسيست عبدالرحمن غريب في هدف استقلول!

pic.twitter.com/baN4gHuyy9 — عمرو (@bt3) December 5, 2023

لكن غريب صلح خطأه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 من متابعة لخروج خاطئ من الحارس الطاجيكي.

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لكن رغم التعادل 1-1، حقق النصر رقما لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال آسيا، إذ رفع الفريق السعودي رصيده إلى 14 نقطة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية في صدارة المجموعة.

واستطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة في دور المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.



وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.



وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضا.



كذلك تأهل "العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضا.



وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة أمس الثلاثاء أماما الاستقلال.

المصدر: "وسائل إعلام"