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الجزائر تستضيف معسكر المنتخب الفلسطيني تحضيرا لكأس آسيا بقطر

الرياضة

الجزائر تستضيف معسكر المنتخب الفلسطيني تحضيرا لكأس آسيا بقطر
AFP
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استضافة الجزائر لمعسكر المنتخب الوطني الفلسطيني، استعدادا لبطولة كأس آسيا المقبلة التي ستستضيفها قطر.

وذكر الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأحد الماضي، أن بعثة المنتخب الفلسطيني ستقيم في الجزائر في الفترة بين 12 و22 ديسمبر الجاري، استعدادا لمشاركته في بطولة كأس آسيا 2024.

وجاء في البيان: "يسر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإعلان عن استضافة الجزائر للمنتخب الوطني الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، لإقامة معسكر تحضيري من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، تحسبا لمشاركته في كأس آسيا للأمم، قطر 2024".

وستقيم بعثة المنتخب الفلسطيني في مدينة عنابة، الواقعة شمال شرق الأراضي الجزائرية.

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وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2024 من يوم 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وأعلن الاتحاد الجزائري في وقت سابق استعداده لاستضافة كافة مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات بطولتي كأس العالم وآسيا، والتكفل بكافة النفقات المادية المترتبة على ذلك.

كما تقدم الاتحاد الفلسطيني بطلب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلب فيه استضافة الجزائر لكافة مبارياته في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، بسبب الأوضاع غير المستقرة في الأراضي الفلسيطينية المحتلة، لكن الاتحاد الآسيوي رفض ذلك الطلب.

المصدر: "وكالات"

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