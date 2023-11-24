"رقصة الحرية" تدخل ملاعب كرة القدم (فيديو)

بعد أن أصبحت "رقصة الحرية" أيقونة تعبيرية عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، دخلت الرقصة التضامنية ملاعب كرة القدم مؤخرا.

إذ صنع الجزائري ضرار بن سعد الله لاعب نادي معان الأردني الحدث برقصته التحررية ليعيد سيناريو نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وقام ضرار بن سعد الله برفع العلم الفلسطيني وهو يحتفل بالعلم الفلسطيني و رقصة الحرية، و قال الإعلام الأردني عن الواقعة "يحدث في دورينا الأردني، اللاعب الجزائري ضرار بن سعد الله ابن الأحرار لاعب نادي معان الأردني".

وعلى أرض ملعب مباراة فريق مولودية الجزائر وشباب الساورة ضمن البطولة الجزائرية لكرة القدم، احتفل نجم منتخب الجزائر بلايلي بهدفه برقصة الحرية، حاملا العلم الفلسطيني، في لقطة كانت هي الأبرز في المباراة.

احتفال يوسف بلايلي pic.twitter.com/HxgaqFbrjp — Trend Ahlawy 74 🇵🇸 (@Trend_Ahlawy) November 18, 2023

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"رقصة الأرض" كما يطلق عليها رواد مواقع التواصل الإجتماعي غدت طريقة تعبير شائعة عن دعم أهالي غزة وتم استخدمها في عدة ميادين.

وهي الرقصة التي أداها شاب فلسطيني في أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قبل 5 سنوات.

وتزامنا مع أحداث غزة، أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر الفيديو الذي يظهر رقصة الشاب الفلسطيني مع مقاطع من أغان أخرى، بينما حاول آخرون تقليد الرقصة أيضا، وشبه كثيرون هذه الرقصة برقصة السكان الأصليين لأميركا.

المصدر: RT