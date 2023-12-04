عرض سعودي "صادم" لدي بروين

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

ويعاني دي بروين من إصابة قوية، تعرض لها في أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة من حينها.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن عقد دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025، وعلى ما يبدو أنه لن يوقع على العقد الجديد الذي سيقدم له.

وأضافت نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن دي بروين لديه عرض مغر للغاية من فريق القادسية السعودي.

💣🔥Manchester City could receive an offer of over €50 million from the Saudi Arabian league for 32-year-old Belgian Kevin De Bruyne in January. 🇧🇪🔵#MCFChttps://t.co/0h4qssf7i4pic.twitter.com/DMagwmpwP6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 3, 2023

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وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في السعودية حاليا، ينوي تدعيم صفوفه بدي بروين، في حال صعوده لدوري روشن في الموسم المقبل.

ويركز دي بروين حاليا على العودة للملاعب قريبا، ومساعدة فريقه في الحفاظ على البطولات التي حققها الموسم الماضي.

يشار إلى أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، علما بأن الفريق يحتل حاليا المركز الثالث في دوري يلو (مؤهل لدوري روشن) برصيد 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر (العروبة)، وذلك بعد 11 جولة من المسابقة.

المصدر: "وسائل إعلام"