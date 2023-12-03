الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط في كمين توتنهام في الوقت القاتل

سقط مانشستر سيتي، حامل اللقب، في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه توتنهام، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين يوم الأحد في المرحلة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لفريق كان متصدرا للترتيب مع الوصول إلى المرحلة العاشرة، تنفس توتنهام ومدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو الصعداء بفضل السويدي ديان كولوشيفسكي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من لقاء مثير ومتقلب انتهى باكتفاء حامل اللقب بتعادل ثالث تواليا.

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وخاض مان سيتي لقاءه مع توتنهام على خلفية تعادلين على التوالي أمام تشلسي (4-4) وليفربول (1-1) ما سمح لأرسنال بالانفراد بالصدارة.

وكما حصل معه في مبارياته الثلاث الماضية، كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة السادسة، بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من السويدي ديان كولوشيفسكي.

لكن الكوري الجنوبي تحول بعد أقل من ثلاث دقائق من "بطل" إلى "شرير" بعدما أهدى مان سيتي التعادل بتحويله الكرة بركبته خطأ في شباك فريقه إثر ركلة حرة نفذها فيل فودن (8) الذي أنهى الشوط الأول لصالح فريقه بتسديدة جميلة في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس (31).

وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في منح توتنهام التعادل بكرة جميلة من مشارف المنطقة وصل إليها الحارس البرازيلي إيدرسون من دون أن يتمكن من صدها (61).

واعتقد مان سيتي أنه قال الكلمة الأخيرة حين استفاد من خسارة المالي إيف بيسوما للكرة أمام منطقة جزاء فريقه لتصل إلى النرويجي إرلينغ هالاند، فحولها الأخير عرضية باتجاه جاك غريليش الذي أودعها الشباك (81)، مسجلا هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 8 أبريل الماضي.

إلا أن كولوشيفسكي خطف التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأخيرة بكرة رأسية بعد عرضية من بيرنان جونسون.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث على بعد ثلاث نقاط من المتصدر أرسنال ونقطة واحدة من وصيفه ليفربول، بينما صار رصيد توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات