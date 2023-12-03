ما هي أقوى مجموعة في كأس أوروبا 2024؟

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي جرى سحبها أمس السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، عن مجموعات قوية ومواجهات متوقعة في دور المجموعات.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - هنغاريا - اسكتلندا - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - ألبانيا - كرواتيا - إيطاليا.

المجموعة الثالثة: إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا - صربيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - النمسا - هولندا - الفائز من مباراة ملحق المسار الأول.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا - الفائز من مباراة ملحق المسار الثاني.

المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - جمهورية التشيك - الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث.

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- مجموعة الموت

وكما هي الحال في معظم البطولات الكبرى، جمعت "مجموعة الموت" (الثانية) منتخبي إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة كما ضمت أيضا المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 والذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر قبل عام. وأكملت البانيا فرق المجموعة.

في المقابل، كانت القرعة "رحيمة" بالمنتخب الألماني مستضيف البطولة حيث وضعته إلى جانب هنغاريا، واسكتلندا وسويسرا.

وأقر المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، بصعوبة مجموعة "الأتزوري" في نهائيات "يورو 2024".

وقال المدرب الإيطالي: "نعم، كان ممكنا أن تكون أفضل (القرعة). كونك في التصنيف الرابع يجعلك تدرك أن هناك منتخبات أمامك، ولكن يجب ألا ننسى أننا إيطاليا".

وتابع: "إنها مجموعة صعبة، أظهرت ألبانيا أنها تجيد الانتشار في الملعب. كرواتيا منتخب قوي ومخضرم. وعلى من يحب الرياضة أن يرغب في مواجهة إسبانيا، مذاق التحدي والمقارنة".

ومن جانبه، اعتبر المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، أن مجموعة "لاروخا" هي الأقوى في كأس أوروبا 2024.

وأوضح: "إنها واحدة من أقوى المجموعات، إن لم تكن الأقوى".

ورغم أن المجموعة الثانية تبدو معقدة، فإن منتخبات إسبانيا، إيطاليا، وكرواتيا التي تعتبر الأقوى على الورق في هذه المجموعة، يمكنها التأهل جميعها للدور الثاني، على اعتبار أن قواعد البطولة الأوروبية المقبلة تنص على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: RT + وكالات