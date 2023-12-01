تحديد طبيعة إصابة بنزيما ومدة غيابه عن الملاعب

كشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مباراة فريقه اتحاد جدة ضد الخليج، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال فوز الاتحاد على الخليج 4-2، واضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 38.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" يوم الجمعة، إن إصابة بنزيما عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج على إثرها للعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

#عاجل

مصادر "الرياضية": إصابة كريم #بنزيما قائد #الاتحاد عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، يحتاج معها إلى العلاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام #الاتحاد_الخليج — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 1, 2023

وبالتالي لن يلتحق المهاجم الفرنسي بمباراة اتحاد جدة أمام ضمك الخميس المقبل.

ويستعد الاتحاد لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويفتتح الاتحاد مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي في 12 ديسمبر.

المصدر: "الرياضية السعودية"