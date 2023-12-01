حقيقة غياب بنزيما عن كأس العالم للأندية

تحدثت تقارير صحافية عن احتمال غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وكان الاتحاد حقق الفوز على الخليج بنتيجة (4-2) في الجولة الـ15 "جولة الرياض إكسبو 2030" من دوري روشن السعودي.

وتعرض بنزيما للإصابة بينما يتحضر "العميد" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء في 12 ديسمبر.

وأشار بيان نادي الاتحاد، إلى أن كريم بنزيما سوف يخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة، للاطمئنان على سلامته بعدما غادر الملعب مصابا في الشوط الأول من مواجهة الخليج.

🚨🚨 - عاجل - شوووت :

هناك قلق حول عدم مشاركة كريم بنزيما في مباراة اوكلاند سيتي ، بعد ما أوضحت الفحوصات الأولية تعرّضه لإصابه في عضلة الحوض !😢 pic.twitter.com/G5IsOjwPRI — اتي نيوز | ITTI NEWS (@itti_News_9) December 1, 2023

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وبحسب أيمن الحماد المتخصص في علاج وتأهيل الإصابة الرياضية، عبر برنامج "دورينا غير"، فإن إصابة بنزيما لن تعيقه عن المشاركة مع الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحماد في تصريحات تلفزيونية: "كريم بنزيما يعاني من إصابة في عضلة الكمثرية التي تربط ما بين الحوض والفخذ".

وأكمل: "جاءت إصابة بنزيما خلال تنفيذه ضربة الجزاء حيث شعر بألم، وهو لديه شد من الدرجة الشديدة".

وأضاف: "أستبعد أن يكون لدى بنزيما تمزق عضلي، وأرى أنه خلال يومين أو ثلاثة ستكون أموره جيدة وهذه الإصابة لن تعيقه عن المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتوّقع أيمن الحماد، أن يعود كريم بنزيما للمشاركة مع الاتحاد من المباراة القادمة أو التي تليها بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة.

وبات الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بينما الخليج برصيد 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: صحيفة sportksa السعودية