صراع إنجليزي على ضم النجم المصري حجازي

أكدت تقارير صحفية، وجود اهتمام إنجليزي بضم المدافع المصري أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعافى حجازي من الإصابة التي عانى منها بقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، ليصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وسبق لحجازي اللعب في فريق وست بروميتش ألبيون، قبل أن يغادره عام 2020 صوب الاتحاد، في صفقة إعارة، قبل جعلها صفقة انتقال دائم في يونيو 2021.

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أحمد حجازي مراقب من فريقين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في اسكتلندا.

وبحسب شبكة TEAMtalk البريطانية، فإنه من المحتمل أن يعود اللاعب البالغ 32 عاما، إلى إنجلترا مرة أخرى، حيث أن اللاعب أصبح خارج تشكيل الاتحاد، بعد تعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين الأجانب، إضافة لإسقاطه من قائمة الفريق في بطولة الدوري السعودي، حيث لا يمكنه المشاركة في المسابقة.

وأوضح التقرير أنه من الممكن أن النادي السعودي يشعر بالقلق من احتمالية عدم عودة اللاعب لمستواه اللائق الذي كان عليه في مسيرته قبل الإصابة.

وأشارت الشبكة إلى أنه من الممكن أن يتم السماح لحجازي بمغادرة الفريق مجانا، ويراقب عدد من أندية الدوري الإنجليزي وضعه عن كثب، حيث أن فرق بيرنلي وشيفيلد يونايتد ومدلزبرة وكارديف سيتي، من بين أولئك الذين ينظرون إلى وضع اللاعب.

وأردف التقرير أن فرصة التوقيع مع المدافع الدولي المصري، عرضت أيضا على فريقي رينجرز وسيلتيك في اسكتلندا.

ويرتبط "الحاجز" بعقد مع الاتحاد، حتى صيف عام 2026، وشارك مع فريقه حتى الآن في 80 مباراة، مسجلا 10 أهداف، ليقودهم لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2099.

المصدر: "وسائل إعلام"