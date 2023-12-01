قرار آسيوي يسعد الأندية السعودية بشأن دوري الأبطال

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارا سيسعد الأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخ الثلاث المقبلة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، عن إقامة الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا لمدة 3 نسخ في السعودية، بداية من الموسم المقبل، وحتى 2028-2029.

وسيقام نظام البطولة من 24 فريقا، 12 من الغرب ومثلهم من الشرق، على أن تكون منفصلة بنظام الدوري، يتأهل منهم 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية.

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وسيكون دوري 12 من الشرق ودوري آخر 12 من الغرب، والمتأهلين 16 فريقا، ودور ربع النهائي ونصف النهائي سيكون في السعودية، من مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب.

النسخة القادمة ستكون هي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، وستقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو، ويحصل الفائز على جائزة هي الأكبر على الإطلاق، حيث تصل إلى 12 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 6 ملايين دولار، 3 أضعاف الجائزة الحالية.

وكان الاتحاد العراقي نافس نظيره السعودي على استضافة مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، وذلك لمدة موسمين على الأقل، وتم اختيار الجانب السعودي بعد تقييم البنية التحتية ومتطلبات الضيافة، إلى جانب العناصر العملياتية الأخرى المطلوبة لاستضافة أهم بطولات القارة على مستوى الأندية.

المصدر: "وكالات"