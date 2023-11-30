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النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة عشية مواجهة الهلال

الرياضة

النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة عشية مواجهة الهلال
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تلقى نادي النصر ضربة قوية عشية مواجهة غريمه الهلال غدا الجمعة في ديربي الرياض لحساب المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الإله العمري، قلب دفاع نادي النصر، سيغيب عن مباراة الغد بسبب الإصابة.

وأوضحت: "تأكد غياب عبدالإله العمري مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم عن مواجهة الهلال غدا في ديربي الرياض بسبب إصابة في الصدر تعرض لها أثناء اشتراكه مع باولو فيكتور حارس مرمى الأخدود خلال المباراة الدورية الماضية".

جدير بالذكر أن الهلال سيفتقد بدوره في لقاء الغد لخدمات خمسة لاعبين وهم البرازيلي نيمار، والحارس محمد العويس، والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وناصر الدوسري، والمدافع حسان تمبكتي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر.

المصدر: "الرياضية السعودية" + RT

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