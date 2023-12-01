خطوة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي

ساهم المصري محمد صلاح في فوز ليفربول العريض على لاسك لينز (4-0)، أمس الخميس، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ5 لدور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل صلاح ثالث أهداف الريدز في شباك ضيفه النمساوي، من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى اقتراب صلاح من مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول، وذلك عقب وصوله لهدفه رقم 199 في مختلف البطولات.

Another Mo Salah penalty goal against LASK pic.twitter.com/QGfhyAhulw — Mark Armstrong (@markarmlfc) November 30, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيصبح النجم المصري قريبا خامس لاعب في تاريخ الريدز، يصل إلى 200 هدف، متفوقا على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا.

من جانبها، أفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن صلاح سجله هدفه الـ20 بآخر 19 مباراة خاضها في ملعب "أنفيلد" مع الريدز.

المصدر: "وسائل إعلام"