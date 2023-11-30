الدوري الأوروبي.. ليفربول يدك شباك لاسك برباعية ويصعد لثمن النهائي

اكتسح نادي ليفربول ضيفه لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للدوري الأوروبي.

وسجل رباعية ليفربول، الكولومبي لويس دياز، والهولندي كودي جاكبو "هدفين"، والمصري محمد صلاح "من ركلة جزاء"، في الدقائق 12، 15، 90 و51 على الترتيب.

هدف محمد صلاح في الدوري الاوروبي ✌️💪pic.twitter.com/TgoDQ2saLA — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) November 30, 2023

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد لاسك عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

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ويحتل تولوز الفرنسي المركز الثاني مع ثماني نقاط، يليه سانت جيلواز البلجيكي ثالثا برصيد خمس نقاط.

وضمن ليفربول بالتالي، صدارة المجموعة الخامسة والتأهل إلى الدور ثمن النهائي قبل خوضه مباراته في الجولة السادسة الأخيرة.

المصدر: RT