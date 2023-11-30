الدوري الأوروبي.. أتالانتا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

بات أتالانتا الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بتعادله مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-1 الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل جانلوكا سكاماكا هدف أتالانتا في الدقيقة 23، والإنجليزي ماركوس إدواردز، هدف سبورتينغ في الدقيقة 56.

وضمن أتالانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتينغ الذي ضمن الوصافة وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا مستغلا خسارة شتورم غراتس النمساوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي 0-1.

وتفوق أتالانتا على سبورتينغ في المواجهتين المباشرتين بعدما تغلب عليه 2-1 في الجولة الثانية في لشبونة، وبالتالي لن يتمكن سبورتينغ من انتزاع الصدارة من أتالانتا حتى ولو فاز في الجولة الأخيرة وخسر الفريق الإيطالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في الدوري الأوروبي إلى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة "كونفرنس ليغ" من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

المصدر: وكالات