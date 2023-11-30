الاتحاد الدولي لكرة الريشة يعلق عضوية الاتحاد الروسي للعبة

علق الاتحاد الدولي لكرة الريشة، عضوية الاتحاد الروسي للعبة حسبما أفادت الخدمة الصحفية للمنظمة.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة الريشة في 11 نوفمبر 2023.

إقرأ المزيد

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة الريشة في بيان، أن الاتحاد الروسي للعبة انتهك شروط عضويته بسبب اعترافه بمنظمات إقليمية من 4 مناطق وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون، وهي مناطق بحسب الاتحاد الدولي لكرة الريشة "تقع ضمن اتحاد آخر معترف به من قبل المجتمع الدولي".

ولن تؤثر هذه العقوبات على قبول الرياضيين الروس الذين يتمتعون بوضع محايد في البطولات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة الريشة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قررت في أكتوبر الماضي تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية على الفور بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية من مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الروسية في الخامس من أكتوبر 2023 "ينتهك الميثاق الأولمبي".

وأفيد أن اللجنة الأولمبية الدولية تحتفظ بالحق في اتخاذ قرار بشأن قبول الرياضيين الروس بشكل فردي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس والألعاب الشتوية 2026 في وضع محايد.

المصدر:sportbox.ru