اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن نيتها اختبار الروس خلال باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن خطط لاختبار الروس خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، إن عملية التحقق من امتثال الرياضيين الروس لمعايير المنظمة ستستمر حتى الألعاب الأولمبية وأثناء الألعاب.

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وشدد على أن القرار بشأن قبول الروس سيتم اتخاذه عندما تأتي اللحظة المناسبة.

في 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر بسبب وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.

في 28 مارس، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمنافسة في وضع محايد.

ورغم ذلك، أوصت اللجنة الدولية بعدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لبلدانهم بالمشاركة في البطولات.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"