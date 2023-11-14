بيان اللجنة الأولمبية الدولية حول إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية

أدلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ببيان حول إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية.

وأوضح باخ أن القرار يستند إلى تصرفات اللجنة الأولمبية الروسية، لكن هذا لا يعني أن الاتحادات الدولية يجب أن تقوم بإيقاف الاتحادات الرياضية الروسية تلقائيا.

وشدد على أن "هذا الأمر يقرره الاتحاد الدولي على أساس كل حالة على حدة، ويدرس الوضع مع الأخذ في الاعتبار ميثاقه".

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في 6 نوفمبر الماضي، سجلت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) استئناف اللجنة الأولمبية الدولية ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق العضوية في المنظمة.

وقالت المحكمة في بيان لها إن حكم التحكيم سيكون نهائيا وملزما، لكن يحق للطرفين الاستئناف.

في 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر بسبب وذلك لضمها المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، زابوروجيه).

ويحرم هذا القرار تلقائيا الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي.

المصدر: olympics.com