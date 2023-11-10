الاتحادات الرياضية الروسية تسحب جميع الدعاوى بشأن استبعادها من المسابقات الدولية

قامت كافة الاتحادات الرياضية الروسية بسحب دعاواها أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" ضد قرار منعها من المشاركة في البطولات الدولية.

ووفقا لتقرير نشرته قناة Match TV، فإن جميع الاتحادات الروسية التي رفعت دعاوى قضائية قامت بسحبها.

وأضاف التقرير: "أنه تم اتخاذ القرار للتفاوض وليس الجدال".

وفي 28 مارس الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمنافسة في وضع محايد.

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وفي الوقت نفسه، تمت التوصية باستبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروس المرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في بلدانهم من المشاركة في المسابقات، ولم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن قبول تمثيل البلدين في أولمبياد 2024.

وفي نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية مشاركة الروس والبيلاروس في البطولات الدولية والأوروبية بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدوليةوعلى إثر ذلك، لجأ عدد من الاتحادات الروسية إلى محكمة التحكيم الرياضية للشكوى ضد قرار الاستبعاد.

المصدر: "لينتا.رو"