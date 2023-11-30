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الأرجنتين في الصدارة.. والمغرب الأول عربيا وإفريقيا في تصنيف الفيفا

الرياضة

الأرجنتين في الصدارة.. والمغرب الأول عربيا وإفريقيا في تصنيف الفيفا
AFP
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة يليه فرنسا.

بينما تراجع المنتخب البرازيلي من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة المنتخبات العشرة الأوائل كاملة:

1- الأرجنتين، 2- فرنسا،3- إنجلترا، 4- بلجيكا، 5- البرازيل،6- هولندا، 7- البرتغال، 8- إسبانيا، 9- إيطاليا، 10- كرواتيا.

وعلى المستوى الإفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، بحفاظه على المركز 13، يليه السنغال (20)، تونس (28)، الجزائر (30)، مصر (33)، ونيجيريا (42).

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قائمة أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف الفيفا:

13- المغرب، 20- السنغال، 28- تونس، 30- الجزائر، 33- مصر، 42- نيجيريا، 46- الكاميرون، 50- كوت ديفوار، 51- مالي، 57- بوركينا فاسو.

وعلى مستوى آسيا، جاء المنتخب الياباني في الصدارة (17)، ويليه إيران (21) وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56).

ويبقى منتخب السعودية خامسا على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجوائز ومصر بتواجده في المرتبة (56)، يليه قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64).

المصدر: "وكالات"

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