الأهلي السعودي يتعاقد مع "أفضل مدير رياضي في العالم"

قررت شركة كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي إنهاء إجراءات التعاقد مع الإيطالي فريدريك ماسارا، لتولي منصب المدير الرياضي في النادي خلال الفترة المقبلة قادما من نادي ميلان الإيطالي.

ويسعى الأهلي السعودي لتدعيم صفوف بلاعبين مميزين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب ميركاتو تاريخي في الصيف من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم القادم ولقب دوري أبطال آسيا.

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وكان فريدريك ماسارا مديرا رياضيا في نادي ميلان الإيطالي، لكن الإدارة قررت رحيله بشكل رسمي عن منصبه، بعدما قاد الفريق للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.

عقد ماسارا الذي انضم لإدارة ميلان 2019، كان من المفروض أن ينتهي عام 2024، لكن النادي قرر رحيله عقب رحيل المدير الفني مباشرة، وكان ماسارا المساعد الأول لمالديني عندما فاز ميلان بلقب الدوري عام 2022.

وأنهى ميلان الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز الرابع، كما تأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر 3-0 في مجموع المباراتين ضد غريمه المحلي إنتر ميلان.

وحصل ماسارا، على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم لعام 2022 من "غلوب سوكر" بالتشارك مع مواطنه باولو مالديني.

وبدأ ماسارا، مسيرته في العمل الإداري منذ عام 2006، بينما تم تعينه لأول مرة كمدير رياضي في مسيرته الإدارية في أكتوبر 2016.

وفي مشواره الفني، أشرف على الإدارة الرياضية في ناديي ميلان وروما الإيطاليين، وأيضا عمل مساعد مدرب في نادي بينيفنتو، ومحلل للمدير الرياضي في نادي باليرمو، كما عمل كذلك مدير رياضي لنادي سونينغ الصيني.

المصدر: 365scores