رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة الهلال

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تدريبات فريق النصر السعودي استعدادا لمواجهة الهلال، يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة 15 من دوري روشن.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، يوم الثلاثاء، إن رونالدو تغيب عن التدريبات بتوصية من طبيب فريق النصر الذي فضل إراحته قبل إعادة الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة.

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وتعرض رونالدو لإصابة في مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني، أمس الاثنين في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

ولم يكمل رونالدو المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

وذكرت تقارير إعلامية، أن التشخيص الأولى لإصابة النجم البرتغالي يشير إلى أنه تعرض لكدمة في الركبة.

ومن المقرر أن تبين نتيجة الفحص الطبي النهائي لرونالدو موقفه من المشاركة في لقاء الديربي بين الهلال والنصر المنتظر إقامته الجمعة المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

المصدر: "الرياضية" + RT