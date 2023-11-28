مهاجم برشلونة يعترف: كريستيانو رونالدو قدوتي

على الرغم من كونه الآن لاعبا في صفوف نادي برشلونة، إلا أن النجم الإسباني فيران توريس، اعترف بأن الهداف التاريخي للغريم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو هو قدوته في كرة القدم.

وقال توريس الذي تدرج في صفوف الشباب في نادي فالنسيا قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ومنه إلى فريقه الحالي برشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن ليو (أسطورة نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي) هو الأفضل في التاريخ. ما فعله، لم أر أحدا يفعله".

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وأضاف: "لم أر مارادونا أو بيليه يلعبان، وحتى رونالدينيو الذي كنت صغيرا جدا أثناء تألقه".

وتابع الدولي الإسباني: "أن يبقى ميسي في القمة لمدة 15-20 عاما، ويسجل 50 هدفا ويقدم 50 تمريرة حاسمة في كل عام، أعتبره شيئا مجنونا".

وأوضح: "لكن عليك أيضا أن تعلم أن كريستيانو هو مثال بالنسبة لي. إنه قدوتي لأنه نافس أفضل لاعب في التاريخ وهذا يمنحه ميزة رائعة. أن تنافس ميسي وتنجح أن تسلبه جوائز الكرة الذهبية".

وعلى الرغم من أن فيران توريس لا يزال لاعبا شابا حيث يبلغ من العمر 23 عاما، إلا أنه يتمتع بمسيرة مميزة حيث سبق له التتويج بعدة ألقاب مع فريقه السابق مانشستر سيتي، كما حصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في الموسم الماضي.

كما تم استدعاء توريس للمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم في قطر 2022، وسجل 18 هدفا دوليا.

المصدر: "ماركا"