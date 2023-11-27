في لقطة تاريخية.. رونالدو يرفض قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء أمام برسبوليس (فيديو)

قدم قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو درسا في الروح الرياضية خلال مباراة "العالمي" ضد ضيفه برسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر، في الدقيقة الثانية بعد سقوط رونالدو داخل منطقة جزاء بيرسبوليس إثر كرة مشتركة مع مدافع الفريق الإيراني.

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الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر



كرستيانو رونالدو يخبر الحكم انه لا يوجد ركلة جزاء



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/wMn2R2DgTq — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) November 27, 2023

وفي موقف رائع ونادر في مجال كرة القدم، توجه رونالدو إلى الحكم وأبلغه بأنه لم يحدث التحام بينه وبين اللاعب الإيراني وأنه لا يستحق الحصول على ضربة جزاء.

- رونالدو يرفض احتساب ركلة جزاء له



اخلاااق يا اسطورة ، اخلاااق يا ملك كرة القدم ، ليتهم يتعلمون منك يا رونالدو هذه الروح الرياضية



💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛#النصر_بيرسبوليس



pic.twitter.com/Zrl0EuxGQn — Kassab | كسـاب (@HX683) November 27, 2023

وعاد الحكم بعدها لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو ليتراجع عن قراره ويلغي ضربة الجزاء.

وانتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة بـ13 نقطة يليه بيرسبوليس بـ8 نقاط ثم الدحيل بـ8 نقاط، وأخيرا استقلال دوشنبه بـنقطتين فقط.

المصدر: وكالات