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في لقطة تاريخية.. رونالدو يرفض قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء أمام برسبوليس (فيديو)

الرياضة

في لقطة تاريخية.. رونالدو يرفض قرار الحكم بمنحه ركلة جزاء أمام برسبوليس (فيديو)
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قدم قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو درسا في الروح الرياضية خلال مباراة "العالمي" ضد ضيفه برسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر، في الدقيقة الثانية بعد سقوط رونالدو داخل منطقة جزاء بيرسبوليس إثر كرة مشتركة مع مدافع الفريق الإيراني.

وفي موقف رائع ونادر في مجال كرة القدم، توجه رونالدو إلى الحكم وأبلغه بأنه لم يحدث التحام بينه وبين اللاعب الإيراني وأنه لا يستحق الحصول على ضربة جزاء.

وعاد الحكم بعدها لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو ليتراجع عن قراره ويلغي ضربة الجزاء.

وانتهى شوط المباراة الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

ويتصدر النصر المجموعة الخامسة بـ13 نقطة يليه بيرسبوليس بـ8 نقاط ثم الدحيل بـ8 نقاط، وأخيرا استقلال دوشنبه بـنقطتين فقط.

المصدر: وكالات

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