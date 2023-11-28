الخليج السعودي يتوج بطلا لآسيا في كرة اليد ومكافأة مالية بالانتظار

حقق نادي الخليج السعودي لقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بعد تغلبه بالمباراة النهائية على العربي القطري الاثنين، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر غلوب".

وفي المباراة التي أقيمت على صالة "سعد العبد الله" في النسخة التي استضافتها الكويت، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، ليتجها لأشواط إضافية مثيرة حسمت في نهاية الأمر لصالح الخليج الذي فاز 35-33.

قـبضتنا تتربع عرش أكـبر الـقارات 🌍🌟 pic.twitter.com/zEPsckrHId — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) November 27, 2023

وتوج الخليج بلقبه الأول آسيويا، وسط حضور جماهيري كبير، فيما لم ينجح العربي في حصد لقبه الثاني آسيويا، بعدما حصد اللقب في وقت سابق عام 2019.

ووجه وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية، قدرها 200 ألف ريال لكل فرد من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد، بعد تحقيقهم كأس البطولة الآسيوية الـ26 للأندية، وتأهلهم لنهائيات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر غلوب 2024".

يذكر أن المركز الثالث ذهب لصالح نادي القادسية الكويتي، الذي هزم مواطنه الكويت بنتيجة 32-31.

المصدر: "وكالات"