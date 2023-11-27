دوري أبطال أوروبا.. احتمالات التأهل في المجموعات الثماني

تقام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء مباريات هامة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ما يأتي احتمالات التأهل إلى دور الـ16 عشية انطلاق الجولة الخامسة قبل الأخيرة علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى الدور التالي:

* المجموعة الأولى

غلطة سراي (تركيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا) - اف سي كوبنهاغن (الدنمارك).

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بايرن ميونخ (12 نقطة): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

غلطة سراي وكوبنهاغن (4 نقاط): لا يمكنهما ضمان التأهل أو التعرض للإقصاء في الجولة الخامسة.

مانشستر يونايتد (3): سيقصى بحال خسارته أمام غلطة سراي. سينهي دور المجموعات في المركز الرابع بحال خسارته وفوز كوبنهاغن على بايرن.

* المجموعة الثانية

إشبيلية (إسبانيا) - أيندهوفن (هولندا)، أرسنال (إنجلترا) - لنس (فرنسا).

أرسنال (9 نقاط): سيتأهل إذا تفادى الخسارة أمام لنس أو إذا خسر أيندهوفن أمام إشبيلية. سيضمن الصدارة بحال فوزه، أو إذ تعادل وأخفق أيندهوفن بالفوز.

أيندهوفن (5): سيتأهل بحال فوزه وخسارة لنس أمام أرسنال.

لنس (5): سيقصى بحال عدم فوزه وتغلب أيندهوفن على إشبيلية.

إشبيلية (2): سيقصى بحال خسارته، أو بحال تعادله مع فوز لنس على أرسنال. سينهي دور المجموعات في المركز الأخير بحال خسارته وحصد لنس نقاطا أكثر منه.

* المجموعة الثالثة

ريال مدريد (إسبانيا) - نابولي (إيطاليا)، براغا (البرتغال) - أونيون برلين (ألمانيا).

ريال مدريد (12): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تفادى الخسارة أمام نابولي.

نابولي (7): سيضمن التأهل بحال فوزه على ريال مدريد، أو بحال تعادله وعدم فوز براغا على أونيون برلين، أو إذا خسر براغا.

براغا (3): سيقصى بحال خسارته، أو إذا تعادل مع عدم خسارة نابولي ضد ريال مدريد، أو إذا فاز نابولي. سيضمن مركز ثالثا مؤهلا إلى "بلاي أوف" الأدوار الإقصائية في مسابقة يوروبا ليغ إذا فاز هو ونابولي.

أونيون برلين (1): فقد أمل التأهل. سينهي دور المجموعات في ذيل الترتيب بحال خسارته.

* المجموعة الرابعة

ريال سوسييداد (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا)، بنفيكا (البرتغال) - إنتر (إيطاليا).

ريال سوسييداد وإنتر (10): ضمنا التأهل إلى دور الـ16.

سالزبورغ (3): فقد أمل التأهل. سيضمن الحلول ثالثا إذ حصد نقاطا أكثر من بنفيكا.

بنفيكا (0): فقد أمل التأهل. سينهي المنافسة في ذيل الترتيب بحال حصده نقاطا أقل من سالزبورغ.

* المجموعة الخامسة

لاتسيو (إيطاليا) - سلتيك (اسكتلندا)، فينورد (هولندا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

أتلتيكو مدريد (8): سيضمن التأهل بحال فوزه على فينورد. سيضمن الصدارة بحال فوزه وخسارة لاتسيو أمام سلتيك.

لاتسيو (7): سيتأهل بحال فوزه وخسارة فينورد أمام أتلتيكو.

فينورد (6): سيتأهل بحال فوزه وعدم فوز لاتسيو على سلتيك. سيضمن المركز الثالث بحال خسارته وفوز لاتسيو على سلتيك.

سلتيك (1): سيفقد أمل التأهل بحال عدم فوزه، أو إذا فاز فينورد على أتلتيكو . سيتذيل الترتيب بحال عدم فوزه.

* المجموعة السادسة

ميلان (إيطاليا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)

دورتموند (7): سيتأهل بحال فوزه على ميلان. سيضمن الصدارة بحال فوزه مع فوز نيوكاسل على سان جيرمان.

سان جيرمان (6): سيتأهل بحال فوزه على نيوكاسل وعدم فوز ميلان على دورتموند.

ميلان (5): سيقصى بحال خسارته وفوز باريس على نيوكاسل.

نيوكاسل (4): سيقصى بحال خسارته أمام سان جيرمان. سيتذيل الترتيب بحال خسارته وفوز ميلان على دورتموند.

* المجموعة السابعة

يونغ بويز (سويسرا) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا) - لايبزيغ (ألمانيا)

مانشستر سيتي (12): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تفادى الخسارة أمام لايبزيغ.

لايبزيغ (9): ضمن تأهله. سيحتل المركز الثاني بحال عدم فوزه على مانشستر سيتي.

النجم الأحمر (1): فقد أمل التأهل. سيحتل المركز الثالث بحال فوزه.

يونغ بويز (1): فقد أمل التأهل. سيحتل المركز الثالث بحال فوزه.

* المجموعة الثامنة

شاختيور دونيتسك - أنتويرب (بلجيكا)، برشلونة (إسبانيا) - بورتو (البرتغال)

برشلونة (9): سيتأهل بحال فوزه على بورتو، أو بحال تعادله وعدم فوز شاختيور على أنتويرب.

سيضمن برشلونة الصدارة بحال فوزه وعدم فوز شاختيور.

بورتو (9): سيتأهل إذ حصد نقاطا أكثر من شاختيور.

شاختيور (6): سيقصى بحال خسارته وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

أنتويرب (0): فقد أمل التأهل. يجب أن يفوز على شاختيور ليبقي على آماله بالحلول ثالثا.

المصدر: وكالات