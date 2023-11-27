دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان وميلان للخروج أحياء من "مجموعة الموت"

يضع باريس سان جيرمان وميلان نصب عينيهما هدف الخروج أحياء من "مجموعة الموت" وبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال عندما يخوضان مواجهتين مصيريتين ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة غدا الثلاثاء.

وحجزت ستة أندية بطاقتها إلى ثمن النهائي وهي بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى)، ريال مدريد الإسباني (الثالثة)، إنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة)، وحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (السابعة).

في المجموعة السادسة، ومع فارق نقطتين فقط بين ميلان الثالث ودورتموند المتصدر (7 مقابل 5)، يدرك "الروسونيري" أن الفوز على ملعبهم "سان سيرو" على دورتموند غدا الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة سيجعلهم في موقع جيد للتأهل إلى ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا.

كما يملك دورتموند فرصة الحسم في حال فوزه على ميلان، في حين أن فوز سان جيرمان (الثاني مع ست نقاط) على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (الرابع مع أربع نقاط) سيضمن بطاقة العبور للفريقين الألماني والفرنسي.

ويعول ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، على مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو (37 عاما) الذي برز كرجل "المناسبات الكبيرة" منذ انضمامه إلى الفريق اللومباردي قبل عامين.

وسجل جيرو ثمانية أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأعاد إحياء آمال ميلان في بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال، بفضل هدفه الوحيد حتى الآن في المسابقة القارية الأم من رأسية هزت شباك سان جيرمان في الفوز 2-1 في المرحلة الماضية.

ويفتقد ميلان في لقاء الغد ضد دورتموند لنجمه البرتغالي رافائيل لياو بسبب إصابة في أوتار ركبته، ما يضع جيرو أمام ثقل طموحات فريقه الهجومية في مباراة قد تحدد موسمه.

في المقابل، يقدم دورتموند صورة إيجابية قاريا في حين تتأرجح نتائجه محليا حيث يحتل المركز الرابع مع 24 نقطة متأخرا بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يسعى سان جيرمان للثأر من نيوكاسل الذي كان أسقطه على ملعبه "سانت جيمس بارك" 1-4 في الجولة الثانية، حيث أن خسارة جديدة أمام فريق المدرب إدي هاو ستترك رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في مهب الريح وفي صراع شرس على بطاقة التأهل في الجولة السادسة الختامية.

ومني باريس بهزيمتين في آخر ثلاث مباريات في دور المجموعات هذا الموسم، وهو عدد الهزائم نفسه الذي تعرض لها في مواجهاته الـ18 السابقة في هذا الدور.

ومن ناحيته، أقر مدرب نيوكاسل الذي يتأخر فريقه بفارق ثلاث نقاط فقط عن دورتموند بعدما سقط أمامه 0-2 في الجولة الرابعة، قائلا "ربما يتعين علينا الفوز بآخر مباراتين لنا. نحن نتقبل (الوضع) وعلينا أن ننظر إلى المستقبل الآن".

المصدر: وكالات