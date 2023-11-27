اعتراف نجم ليفربول بـ"حركة متعمدة" يهدده بالعقاب

ذكرت تقارير صحفية مساء الأحد، أن لاعب ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد تورط في اعتراف قد يعرضه لعقوبة.

وخطف ألكسندر أرنولد بهدف متأخر، نقطة لرجال المدرب يورجن كلوب في قمة مباريات الجولة 13 بين ليفربول والسيتي التي انتهت 1-1 مساء أمس السبت.



لكن بينما كانت جماهير ليفربول متجمعة في مكان محدد بمدرجات ملعب الاتحاد على يسار المرمى، وقف أرنولد أمام أنصار السيتي، ووضع إصبعه على شفتيه، لإسكاتهم.



وفي المقابلات التي أجراها بعد المباراة، اعترف أرنولد بأن ذلك كان تصرفا متعمدا، بقوله: "من الجيد دائما الاحتفال أمام جماهير المنافس. رؤية كل الوجوه أمر مضحك حقا".

Trent Alexander-Arnold shh’ing the emptyhad.



He is him. That’s the GIF. pic.twitter.com/uyltKXP7qS — Samuel (@SamueILFC) November 25, 2023

Trent Alexander-Arnold’s goal from the away end 🔥 pic.twitter.com/eSzCrViNQ1 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) November 25, 2023

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن الاحتفال أثار ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من مشجعي السيتي، الذين اتهموا النجم الإنجليزي بالسخرية منهم عمدا.



وأضافت الصحيفة أن البند رقم 12 في قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ينص على أنه يستوجب "إنذار" اللاعب بسبب "الإيماءة أو التصرف بطريقة استفزازية أو ساخرة أو تحريضية".



واختار الحكم كريس كافانا عدم اتخاذ أي إجراء، ومن غير المعروف ما إذا كان قد ذكر الاحتفال في تقريره الرسمي عن المباراة.



وإذا فعل ذلك، فقد يتدخل الاتحاد الإنجليزي، ومن المرجح في هذه الحالة أن يتم تحذير ألكسندر أرنولد بشأن سلوكه المستقبلي.

المصدر: "وسائل إعلام"