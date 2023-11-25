كارلو أنشيلوتي يفتح أبواب ريال مدريد أمام ألونسو

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأن تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني، يمكنه القيام بمهمة تدريب الفريق الملكي.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة حول توقيع أنشيلوتي على عقود تدريب منتخب البرازيل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الصيف المقبل، وتعيين تشابي ألونسو، نجم منتخب إسبانيا والفريق الملكي السابق، على رأس القيادة الفنية ""للميرينغي" عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة نادي قادش في الدوري الإسباني: "تشابي ألونسو يمكنه أن يتولى قيادة ريال مدريد بكل تأكيد فهو مدرب جيد".

ويحل ريال مدريد ضيفا على قادش، مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأضاف: "يمكنه القيام بهذه المهمة، فهو لديه كل الصفات ليكون مديرا جيدا، أنا أحب أسلوبه كثيرا".

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وسبق أن لعب تشابي ألونسو (42 عاما) تحت قيادة أنشيلوتي في فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني، وحققا العديد من الإنجازات معا.

وعن إمكانية تدريب البرازيل، رد كارلو أنشيلوتي: "أنا فخور بارتباطي بأكبر منتخب في العالم، لكنني أحترم عقدي مع ريال مدريد".

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته، بالقول: "لن أتحدث عن مستقبلي سوى بعد نهاية عقدي مع ريال مدريد".

بينما أشارت عدة مصادر إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يدرس إمكانية تجديد عقد أنشيلوتي لمدة موسمين.

المصدر: وكالات