إدارة ريال مدريد ترحب بعودة زيدان

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان مرشح بقوة للعودة لتولي تدريب ريال مدريد، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المرشح للانتقال إلى تدريب منتخب البرازيل الصيف المقبل.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو 2024، وارتبط اسمه بتدريب المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، ما يفتح باب التكهنات حول هوية مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "أس" إن مسؤولي ريال مدريد يرحبون بعودة زيدان، أحد أنجح المدربين في تاريخ الفريق الملكي، في أي وقت وبدون النظر إلى المرات التي يغادر فيها، كون العلاقة خاصة بينه وبين النادي.

ولكن التوقعات تضع أيضا ابن النادي تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني حاليا، والذي يحقق معه نتائج ملفتة، وبات أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، بدلا للإيطالي أنشيلوتي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبدو للبعض أن المرشح المفضل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز هو تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لكن عند سؤال مصادر في النادي الملكي ظهرت مفاجأة.

وأشار إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن النادي بمثابة منزل لزيدان، وأن الأخير يستطيع العمل مع النادي ثم تركه عشرات المرات خلال حياته.

وأوضح البرنامج، أن بيريز قال لزيدان أن باب ريال مدريد سيكون مفتوحا دائما لعودته، إذا رغب المدرب الفرنسي في العودة إلى "سانتياجو برنابيو".

المصدر: وسائل إعلام