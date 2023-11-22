بعد أنباء تعاقد أنشيلوتي مع البرازيل.. مورينيو يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، على إمكانية عودته لقيادة فريق ريال مدريد، على خلفية أنباء رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق الملكي.

وأفادت تقارير صحفية، نقلا عن مصدر داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بأن كارلو أنشيلوتي وقع على عقود تدريب منتخب "السيليساو" اعتبارا من صيف 2024، فور نهاية عقده مع ريال مدريد.

ورد مورينيو في تصريحات عبر قناة "راي 1" الإيطالية على إمكانية أن يخلف الإيطالي في قيادة الفريق بقوله: "العودة لريال مدريد؟ فلورنتينيو بيريز (رئيس النادي) شخص غاية في الذكاء، وهناك مدرب ممتاز، لماذا يفكر في آخر؟".

وأكمل: "أنا مشجع لريال مدريد وأتمنى بقاء أنشيلوتي، إنه المدرب المثالي لهذا الفريق من وجهة نظري".

يذكر أن جوزيه مورينيو تولى قيادة ريال مدريد، خلال الفترة من 31 مايو 2010 وحتى 1 يونيو 2013، وخاض خلالها 178 مباراة على كافة الأصعدة.

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وفاز ريال مدريد في 128 مباراة مع المدرب البرتغالي، وتعادل 28 مرة وخسر في 22 مباراة، وحقق نسبة انتصارات بلغت 71.91% وهي الأعلى على مدار مسيرته بالكامل، وسجل الفريق الملكي 475 هدفا بينما تلقت شباكه 168 هدفا.

وتوج ريال مدريد بقيادة المدرب البرتغالي بلقب بطل بلقب كأس ملك إسبانيا في عام 2011، والدوري الإسباني والسوبر المحلي في عام 2012.

ورغم أن الموسم الحالي هو الأخير في عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد، إلا أن إدارة "الميرنغي" لم تفتح معه باب التفاوض وهو ما يشير بقوة لإمكانية رحيله خاصة مع إعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التعاقد معه، دون أن ينفي المدرب.

المصدر: وكالات