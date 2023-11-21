بديل مفاجئ لأنشيلوتي.. ريال مدريد يتواصل مع مدرب "مغمور"

أفاد تقرير صحفي، بأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة مواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرينغي"، الموسم المقبل.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي (64 عاما) مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أنه وقع بالفعل عقود تدريب لمنتخب البرازيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتقد أن الإيطالي روبرتو دي زيربي (44 عاما)، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل مواطنه أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية.

🔴 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 | El Real Madrid contacta con De Zerbi



✍️ @joaquimpierahttps://t.co/nGuOr4akXv — Diario SPORT (@sport) November 21, 2023

ويرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة.

🔴 Le Real Madrid a contacté Roberto De Zerbi pour palier à un potentiel départ de Carlo Ancelotti ! ⚪️



🗞 @sportpic.twitter.com/qaYGuHb7OR — Vibes Foot (@VibesFoot) November 21, 2023

ويراهن بيريز على تميز دي زيربي خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن أفضل مستوياتهم.

المصدر: وسائل إعلام