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بديل مفاجئ لأنشيلوتي.. ريال مدريد يتواصل مع مدرب "مغمور"

الرياضة

بديل مفاجئ لأنشيلوتي.. ريال مدريد يتواصل مع مدرب
AFP /JAVIER SORIANO
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أفاد تقرير صحفي، بأن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي، لخلافة مواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرينغي"، الموسم المقبل.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي (64 عاما) مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير أنه وقع بالفعل عقود تدريب لمنتخب البرازيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتقد أن الإيطالي روبرتو دي زيربي (44 عاما)، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل مواطنه أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية.

ويرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة.

ويراهن بيريز على تميز دي زيربي خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن أفضل مستوياتهم.

المصدر: وسائل إعلام 

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