النصر يتربص بالأخدود اليوم.. التشكيلة الأساسية

يستضيف نادي النصر فريق الأخدود، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن".

وسيبدأ البرتغالي الآخر خورخي مندوسا (50 عاما)، المدير الفني لنادي الأخدود، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

1- باولو فيتور

8- حسين حسن الزبداني

3- أندريه بوركا

5- سولومون كفيركفيليا

4- عبد الله الربيعي

27- عوض خميس الفرج

18- خوان سيباستيان بيدروزا

10- فلورين تاناسي

11- أليكس كوليادو

99- سافيور غودوين

9- ليندر تاوامبا.

بينما اختار البرتغالي الآخر لويس كاسترو (65 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" لمواجهة الأخدود:

36- راغد النجار

2- سلطان الغنام

4- محمد آل فتيل

5- عبد الإله العمري

15- أليكس تيليس

6- سيكو فوفانا

14- سامي النجعي

29- عبد الرحمن غريب

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

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ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد عشر نقاط.

المصدر: RT