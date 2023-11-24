النصر يتربص بالأخدود اليوم.. التشكيلة الأساسية
يستضيف نادي النصر فريق الأخدود، اليوم الجمعة، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن".
وسيبدأ البرتغالي الآخر خورخي مندوسا (50 عاما)، المدير الفني لنادي الأخدود، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":
1- باولو فيتور
8- حسين حسن الزبداني
3- أندريه بوركا
5- سولومون كفيركفيليا
4- عبد الله الربيعي
27- عوض خميس الفرج
18- خوان سيباستيان بيدروزا
10- فلورين تاناسي
11- أليكس كوليادو
99- سافيور غودوين
9- ليندر تاوامبا.
إليكم تشكيل الفريق لمواجهة الليلة 📋👇#الاخدود_النصر— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) November 24, 2023
📺 @ssc_sports 1HD#الأخدود | #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSLpic.twitter.com/v41KNE2IaH
بينما اختار البرتغالي الآخر لويس كاسترو (65 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" لمواجهة الأخدود:
36- راغد النجار
2- سلطان الغنام
4- محمد آل فتيل
5- عبد الإله العمري
15- أليكس تيليس
6- سيكو فوفانا
14- سامي النجعي
29- عبد الرحمن غريب
94- أندرسون تاليسكا
7- كريستيانو رونالدو.
قائمة الفريق الرسمية للمباراة تصـل! 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 24, 2023
بالتوفيق لنجومنا 💛#النصر_الاخدود | #AlNassrAlOkhdoodpic.twitter.com/6f3nvMQKsN
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.
بينما يشغل نادي الأخدود المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد عشر نقاط.
المصدر: RT