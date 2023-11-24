هدف خرافي.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الأخدود (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري "روشن" لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط السعودي سامي خليل النجعي أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله مبكرا، بعد مرور 13 دقيقة فقط من انطلاق صفارة البداية.

بينما تكفل النجم كريستيانو رونالدو بإحراز الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (77، 80) من زمن اللقاء، الذي جرى ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وحقق نادي النصر بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر نادي الهلال، قبل مباراته أمام مضيفه الحزم مساء اليوم السبت.

بينما يشغل نادي الأخدود المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد عشر نقاط.

المصدر: RT