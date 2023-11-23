المحكمة تضع نقطة النهاية في قضية اغتصاب بطلها كريستيانو رونالدو

وقفت محكمة الاستئناف في لاس فيغاس الأمريكية مرة أخرى إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في قضية الاعتداء الجنسي.

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به كاثرين مايورغا ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن اتهامها رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا عام 2009.

واتهمت عارضة الأزياء رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009، لكن النجم البرتغالي أكد أن الأمر كان بالتراضي، وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية عام 2010 حصلت مايورغا بموجبه على مبلغ 375 ألف دولار أمريكي.

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إلا أن الشابة الأمريكية وعبر محاميتها ليزلي ستوفال، تقدمت بدعوى ضد رونالدو عام 2018 بحجة انتهاكه بنود التسوية السرية التي تمت بينهما، وطالبت بتعويضات تصل إلى 25 مليون يورو، لكن تم رفضها عام 2022 بواسطة القاضية جينيفر دورسي واعتبرت أن هذه الدعوى استندت إلى وثائق مسروقة.

واستأنفت المحامية ضد الحكم الصادر من القاضية دورسي لكن تم رفض الاستئناف أمس الثلاثاء، إلى جانب فرض غرامة كبيرة على المحامية ستوفال قدرها 335 ألف دولار، وتلك تعد حسب الخبراء خطوة غير معتادة في مثل تلك القضايا.

التقارير المتابعة أكدت أن هذا الحكم إلى جانب الغرامة الكبيرة يعدان بمثابة نقطة النهاية للقضية المستمرة منذ 14 عاما، حيث تمت بذلك تبرئة رونالدو تماما.

المصدر: "وسائل إعلام"