بعد فترة من التجاهل.. إدراج رونالدو على قوائم المنافسة على الجوائز المرموقة

عاد كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي للمنافسة على الألقاب الفردية بعد فترة من التجاهل، حيث تم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في عام 2023 من غلوب سوكر.

ويقوم مجلس دبي الرياضي سنويا بتقديم جوائز غلوب سوكر، في مدينة دبي الإماراتية منذ عام 2010.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من غلوب سوكر 2023، 36 لاعبا، يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسهم، إلى جانب النجم المصري محمد صلاح وكريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، وياسين بونو حارس مرمى الهلال.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

إقرأ المزيد

فيما لم تغب أسماء تقليدية عن صورة المنافسة على الجائزة، مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وزملائه في الفريق الحاصل على الثلاثية، كيفين دي بروينه، وخوليان ألفاريز، وفيل فودين، وجاك جريليش، وروبن دياش، وإيدرسون.

ويقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر للأفضل فى العالم لعام 2023، يوم 19 يناير المقبل.

ويعد رونالدو أكثر لاعب تتويجا بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، حيث سبق له حصد الجائزة 6 مرات آخرها في عام 2019، واللاعب الوحيد الذي حققها أكثر من مرة.

المصدر: "وسائل إعلام"