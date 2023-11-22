رئيس نادي الهلال يفجر مفاجأة كبيرة بشأن رونالدو قبل قدومه للنصر

كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال السعودي غير الربحية، فهد بن نافل، أن فريقه قد فاوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للانضمام إلى صفوفه، قبل تعاقد نادي النصر معه.

وانضم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، إلى صفوف نادي النصر "العالمي"، في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي.

وتحدث بن نافل لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "نحن فاوضنا كريستيانو رونالدو من قبل، دائما نفاوض ونبحث عن اللاعب الأفضل لنادي الهلال، فخورون بالمجموعة التي لدينا الآن، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين وكل الأندية".

علما أن نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ، كان قد ذكر أن برنامج الاستقطاب الذي تقوده الرابطة عمل منذ البداية على إتمام صفقة انضمام رونالدو لنادي النصر فقط.

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بيد أن فهد بن نافل، أوضح ذلك بالقول: "مفاوضاتنا مع رونالدو لم تكن بذات توقيت مفاوضات نادي النصر بل قبل، في سوق الانتقالات الصيفية (الذي يسبق انضمام رونالدو للنصر)".

وتابع بالقول: "إذا كان سعد اللذيذ قد ذكر أن نادي الهلال لم يفاوض كريستيانو رونالدو فهذا غير دقيق"، مشيرا بن نافل إلى أن خلال المفاوضات مع النجم البرتغالي لم يكن اللذيذ يشغل منصبه.

وكان فريق الهلال قد تعرض لعقوبة منع تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين في مايو 2022، على خلفية قضية الفريق ولاعبه محمد كنو مع نادي النصر.

المصدر: وسائل إعلام