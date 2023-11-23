هالاند "المدمر" لفك "عقدة" شباك ليفربول والابتعاد عن محمد صلاح

يمني النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، النفس بفك عقدة شباك ليفربول، خلال اللقاء الذي سيجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح هالاند في هز شباك 19 فريقا ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي صيف 2022، ويأتي مانشستر يونايتد وفولهام في صدارة هذه الأندية بـ5 أهداف، ولكن شباك ليفربول بقيت عصية عليه حتى الآن، إلى جانب فريق برينتفورد.

وسبق وأن واجه الهداف النرويجي فريق ليفربول في 5 مواجهات، بقميصي ريد بول سالزبورغ النمساوي ومانشستر سيتي، وتمكن من هز شباك "الريدز" مرة مع سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا ومثلها مع مانشستر سيتي ضمن بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

أما على مستوى النتائج، فقد حقق إيرلينغ هالاند فوزا واحدا ضد ليفربول وخسر 4 مرات، ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتشكل هذه المواجهة تحديا خاصا ومباشرا بين الهداف النرويجي والنجم المصري محمد صلاح، جناح "الريدز" على صدارة الهدافين.

ويتربع إيرلينغ هالاند على عرش صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف على محمد صلاح، علما بأن النجم النرويجي حصل على "الحذاء الذهبي" كهداف للدوري في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا.

كما يمتلك هالاند حافزا قويا آخر لهز شباك ليفربول، لكتابة اسمه في السجلات التاريخية للدوري الإنجليزي، فقد سجل مهاجم مانشستر سيتي 49 هدفا خلال 47 مباراة شارك فيها في "البريمير ليغ"، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن فريقي ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الرتيب.

المصدر: وكالات + RT